В плену у природы: затонувший у берегов Австралии корабль захватили мангровые деревья

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В море у берегов Австралии стоит корабль XIX века, заросший мангровыми деревьями. То, что сейчас выглядит как тщательно продуманная художественная инсталляция, на самом деле является остатками судна SS City of Adelaide, сообщает портал My Modern Met.

Корабль ходил по морям более 50 лет, прежде чем сесть на мель. Судно, впервые вышедшее в 1863 году из Глазго (Шотландия), изначально перевозило пассажиров между пунктами назначения, такими как Сидней, Мельбурн и Гонолулу. Спустя почти 30 лет корабль был переоборудован и превратился в парусное судно, вместо перевозки пассажиров его стали использовать для хранения угля и других грузов. В 1912 году на корабле вспыхнул пожар, судно горело в течение нескольких дней, прежде чем пламя погасло.

Несколько лет спустя корабль выкупил Джордж Батлер, житель Магнитного острова. Он решил, что сможет использовать судно в качестве волнореза для пристани в бухте Пикник. Однако во время буксировки к месту назначения корабль сел на мель. Впоследствии серьезный урон судну был нанесен во время Второй мировой войны, а также в 1970-х, когда рядом пронесся мощный циклон.

Сегодня же металлический корпус корабля оказался в плену у природы - он стал домом для густого мангрового леса. Деревья, приспособленные к жизни в суровых условиях, отлично прижились в заиленных обломках корабля. Интересно, что, хотя судно село на мель 100 лет назад, мангровые заросли появились здесь относительно недавно.

Поскольку корабль расположен на территории Национального морского парка Австралии, он находится под особой защитой. Здесь запрещено коммерческое рыболовство, не ходят траулеры - для развития уникальной экосистемы мангрового леса созданы все условия. Необычный объект ежегодно посещают тысячи туристов со всего света.-0-

Фото Road Warrior Photography