В погребении викингов на Оркнейских островах нашли необычный меч

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Оркнейских островах обнаружили погребение викингов, заполненное ценными предметами. Среди находок оказались необычный меч, пряжка и стрелы, сообщает "МИР24".

Возраст захоронения оценили в 1200 лет. Исследуя артефакты, ученые пришли к выводу, что меч относился к одному из самых тяжелых типов вооружения викингов. Такое оружие можно найти очень редко, поэтому каждое изделие представляет большую ценность.

Всего археологам известно 30 клинков такого типа. Половина из них была раскопана в Норвегии, также мечи находили в Польше, Словакии и России.

Чтобы не повредить меч, археологи извлекли его из захоронения вместе с пластом земли и так перевезли в лабораторию. Исследование показало, что меч относится к типу D – такие широко использовались в девятом веке нашей эры. Из-за большого веса он не мог сохранять баланс без прочной рукояти.

Рукоять, как правило, украшали декоративными элементам. Это были сложные геометрические узоры, выложенные из металлических деталей контрастных цветов.

Археологи отметили, что меч лежал в необычном положении. Его рукоять располагалась у бедра хозяина, а кончик рукояти находился над лицом. Обычно меч клали рядом с телом лезвием вниз.

Исследования осложняет тот факт, что железо очень сильно проржавело. Ученые прилагают все усилия, чтобы не повредить артефакт – так, изучают его неинвазивными методами, в том числе с помощью рентгена.

Им удалось установить, что рукоять меча покрыта органическими частицами. Вероятно, они остались от чехла, в который меч положили перед погребением. Петля из латунной или бронзовой пряжки, прилипшая к мечу из-за коррозии, возможно, являлась частью ножен или поясного ремня. Также ученые нашли наконечники стрел, все еще прикрепленные к древкам, и части щита.-0-