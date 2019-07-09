В Польше открыли первый в мире приют для цветов

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Кракове открылся первый в мире приют для цветов, куда хозяева могут сдать любые ненужные растения, сообщает ТАСС.
Директор торговой галереи Броновице Александра Жоньца призвала заботиться даже о маленьких ростках и при необходимости доставлять их в пункт усыновления растений.
В приюте любители цветов могут как пристроить своих «питомцев», так и бесплатно забрать домой одного из них.-0-
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