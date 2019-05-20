В Польше женщина впервые родила шесть детей

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жительница польского города Краков родила сразу шесть детей – четырех девочек и двух мальчиков. Об этом сообщает
Роды 29-летней женщины прошли в клинике местного университета, ей сделали кесарево сечение. Вес новорожденных - от 890 г до 1,3 кг. Это первый в истории Польши случай, когда на свет появляются сразу шесть детей и один из немногих подобных случаев в мире – по статистике вероятность рождения шестерых младенцев равна одному к пяти млрд.
Счастливых родителей, у которых уже был двухлетний сын, поздравил президент Польши Анджей Дуда.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3235 BYN
|2.321 BYN
|2.327 BYN
|USD
|2.0819 BYN
|2.08 BYN
|2.085 BYN
|RUB
|3.2268 BYN
|3.222 BYN
|3.23 BYN