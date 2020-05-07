В польской деревне впервые за 10 лет родился мальчик

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польская деревня Мейсце-Оджаньске в Опольском воеводстве в 2019 году прославилась на весь мир. Причина в том, что в течение почти 10 лет жители этого села рожали только девочек. В начале мае эта традиция была нарушена, сообщает портал Wiadomosci.gazeta.pl.

2 мая нынешнего года в Мейсце-Оджаньске родился мальчик, его назвали Бартек. Малыш родился здоровым и получил 10 баллов по шкале Апгар. Согласно заявлениям муниципальных властей, родители мальчика могут рассчитывать на приз.

"Мы планировали устроить праздник после выписки мамы с малышом из больницы, но родители попросили на время отложить торжества, - рассказал глава местной общины Раймунд Фришко. - Мы все пока еще озабочены новостями о коронавирусе, но рождение мальчика кажется всем нам добрым знаком. Дальше все будет только лучше".

Как и множество польских деревень, в последние годы Мейсце-Оджаньске стремительно пустеет. Сейчас здесь проживают около 270 человек, хотя еще 70 лет назад местное население насчитывало 1200 жителей, сообщает BBC. За месяц до Бартека в деревне родилась очередная девочка - 13-я подряд, третья по счету дочь в одной семье. Ее родители сказали, что не собираются останавливаться на достигнутом и планируют рожать еще - и девочек, и мальчиков.-0-