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Калейдоскоп
17 мая 2020, 15:00

В польском городе нашли капсулу времени из 18 века

Фото Daily Mail
Фото Daily Mail

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рабочие во время ремонта шпиля церкви в городе Замбице нашли капсулу времени, датируемую 1797 годом. Об этом сообщает Daily Mail.

Послание из прошлого было спрятано первыми строителями церкви. Внутри обнаружили монеты возрастом более 200 лет, а также документы на немецком языке. По всей видимости, капсулу заложили в то время, когда польский город назывался Мюнстерберг и принадлежал Королевству Пруссия.

По факту, можно считать, что эта капсула времени одна из старейших в мире. В документах, спрятанных в ней, отмечены имена строителей и людей, которые пожертвовали деньги на возведение церкви.

Кроме этого, капсулу времени дополняли в начале 20 столетия. Вместе с записями из 18 века были обнаружены снимки из 1902-1903 года. По всей видимости, их туда поместили во время предыдущего ремонта.

Находку можно считать одной из самых старинных в мире, ведь она всего на два года младше капсулы из Бостона, которая датируется 1795 годом. Документы из капсулы переведут, после законсервируют и выставят в местной музейной композиции. -0-

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