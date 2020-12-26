В Помпеях нашли киоск с остатками продуктов

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В погибшем во время извержения вулкана Везувия древнеримском городе Помпеи группа специалистов обнаружила уличный киоск, в котором продавали еду: как сырую, так и готовые блюда, сообщил 26 декабря в эфире канала Rainews24 директор археологического парка "Помпеи" Массимо Озанна.

В "мертвом" городе" уже известно о подобных киосках, которые были распространены в Помпеях. "Но этот киоск особенный, потому что нам удалось восстановить пищу, которую там продавали. Кроме того, на прилавке сохранились в великолепном виде фрески, которые также описывают предлагаемые продукты", - рассказал Озанна.

По его словам, очередная уникальная находка позволяет восстановить картину жизни почти 2 тыс. лет назад. Директор выразил надежду, что киоск будет открыт для посещения туристов к Пасхе.

Полностью погребенный под слоем лавы и пепла город был впервые обнаружен в 1592 году. Табличка с надписью "Помпеи" была найдена там в 1689 году, но тогда считалось, что развалины относятся к вилле полководца и видного политического деятеля Помпея Великого.

Раскопки Помпей продолжались на протяжении XVIII-ХIХ веков. Заживо погребенный под лавой город стал для ученых своеобразной энциклопедией уклада жизни древних римлян, о котором многое удалось узнать благодаря раскопкам в Помпеях. Одним из недавних сенсационных открытий стала надпись, которая подтверждает версию об ошибочности даты судьбоносного извержения Везувия: оно могло произойти не 24 августа, как традиционно полагают, а в октябре 79 года н.э. -0-