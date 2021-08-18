В Помпеях нашли мумию священнослужителя

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18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Археологи, исследуя руины итальянского города Помпеи, обнаружили мумифицированные останки человека. Они были погребены в гробнице за городским центром, сообщает МИР 24.
Исследование показало, что гробницу возвели до извержения Везувия в 79 году нашей эры. Надписи на могиле позволили восстановить краткую биографию покойного.
Это был мужчина по имени Марк Венерий Секундио. Он прожил более 60 лет. В некий период своей жизни он попал в рабство, но сумел обрести свободу и впоследствии стал состоятельным священнослужителем. Он проводил службы и на латыни, и на греческом языке.-0-
Надпись на могиле является первым явным указанием на то, что в Помпеях проводились греческие ритуалы и представления.
Останки хорошо сохранились. Хотя им почти две тысячи лет, на черепе еще видны коротко остриженные волосы и фрагмент уха.
Тело доставили в лабораторию для дальнейших исследований. Ученые намерены узнать, была ли мумификация преднамеренной или тело приобрело такой вид вследствие естественных причин.
Стены прямоугольной каменной гробницы когда-то были расписаны изображениями зеленых растений на синем фоне. Следы этой краски видны до сих пор. Археологи также обнаружили обрывки ткани и две стеклянные бутылки. Возможно, они содержали масло или духи для погребальной церемонии.
В гробнице также находились две урны. Одна принадлежала женщине, чье имя записали как Новия Амабилис ("добрая жена"). Ученые отметили, что жители Помпеев активно использовали кремацию, и остается неизвестным, почему тело священника не было сожжено.
Исследование показало, что гробницу возвели до извержения Везувия в 79 году нашей эры. Надписи на могиле позволили восстановить краткую биографию покойного.
Это был мужчина по имени Марк Венерий Секундио. Он прожил более 60 лет. В некий период своей жизни он попал в рабство, но сумел обрести свободу и впоследствии стал состоятельным священнослужителем. Он проводил службы и на латыни, и на греческом языке.-0-
Надпись на могиле является первым явным указанием на то, что в Помпеях проводились греческие ритуалы и представления.
Останки хорошо сохранились. Хотя им почти две тысячи лет, на черепе еще видны коротко остриженные волосы и фрагмент уха.
Тело доставили в лабораторию для дальнейших исследований. Ученые намерены узнать, была ли мумификация преднамеренной или тело приобрело такой вид вследствие естественных причин.
Стены прямоугольной каменной гробницы когда-то были расписаны изображениями зеленых растений на синем фоне. Следы этой краски видны до сих пор. Археологи также обнаружили обрывки ткани и две стеклянные бутылки. Возможно, они содержали масло или духи для погребальной церемонии.
В гробнице также находились две урны. Одна принадлежала женщине, чье имя записали как Новия Амабилис ("добрая жена"). Ученые отметили, что жители Помпеев активно использовали кремацию, и остается неизвестным, почему тело священника не было сожжено.