В Помпеях нашли сохранившиеся останки лошади

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Итальянские археологи в комплексе древнеримского города Помпеи вблизи виллы состоятельных горожан обнаружили хорошо сохранившиеся останки лошади. Об этом сообщает агентство ANSA. По мнению ученых, хозяин скакуна готовился к быстрому отъезду.
На скелете было обнаружено седло и элементы упряжи из дерева и бронзы. По свидетельству экспертов, были найдены "останки двух или трех" других лошадей.
Полностью погребенный под слоем лавы и пепла город был впервые обнаружен в 1592 году. Табличка с надписью "Помпеи" была найдена там спустя почти 100 лет - в 1689 году, но тогда подумали, что развалины относятся к вилле полководца и видного политического деятеля Помпея Великого (106 - 48 годы до н.э.). Раскопки Помпей продолжались на протяжении XVIII - ХIХ веков.
Заживо погребенный под лавой город стал для ученых источником для изучения уклада жизни древних римлян.-0-
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