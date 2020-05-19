В пух и перья: Варнава потрясла фанатов новым образом и своими бровями

Фото znaj.ua
19 мая, /Корр. БЕЛТА/. Звезда Comedy Woman Екатерина Варнава сразила подписчиков в Инстаграм ярким нарядом в перьях, но нарвалась на критику из-за бровей.
Фолловеры оценили стиль актрисы и выразили свое восхищение в многочисленных комментариях под постом.
"Пожарище", "Шикарный образ", "В пух и перья. Огонь!", "Это – шик", "Вам очень идут перья", "Огненная дива", - написали фанаты.
Однако нашлись и те, которые на фото рассмотрели совсем иные детали. Подписчики обратили внимание на брови юмористки и ее волосы: "Катя, ты красавица, но брови просто жесть...", "С этим нужно что-то делать... Ужас, что она сделала с бровями?", "Все красиво, но видна седина".-0-