В пустыне Наска обнаружили 143 новых гигантских рисунка

Фото университета Ямагата
17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Японские специалисты из Университета Ямагата обнаружили на плато Наска в южном Перу 143 новых загадочных геоглифа - рисунки животных и монстров с квадратными головами, сообщается в пресс-релизе на сайте университета.
Изображения на западе плато заметили при полевых работах. Один из геоглифов впервые удалось выявить с использованием искусственного интеллекта.
Предварительно рисунки датируются периодом с 100 года до н.э. до 300 года н.э.
Ученые работают над картой территории на основе аэрофотоснимков. В перспективе это может помочь разгадать тайну происхождения геоглифов.-0-
Фото университета Ямагата