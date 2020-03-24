Брат Дианы Гурцкой впервые показал певицу без очков, и фанаты в восторге

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Артистку Диану Гурцкую мало кто из поклонников видел без ее обязательного атрибута в образе - солнцезащитных очков, однако брат певицы решил изменить это.

Роберт у себя на странице в Instagram впервые показал сестру без привычного аксессуара. На снимке Диана позирует с распущенными волосами, на ее лице красуется украшение, которое закрывает часть лица.

Поклонники пришли в восторг от фото, но больше всего их поразили пышные ресницы певицы, которые мало кто из фанатов видел. Брат Дианы Гурцкой поинтересовался у фолловеров, нравится ли им фото. Многие отметили, что певица выглядит просто восхитительно, а многие даже не смогли сразу понять, кто на снимке. -0-