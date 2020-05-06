Отдых на природе превратился в спасательную операцию олененка - видео

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Семья из Мичигана в США прекрасно проводила время у себя на заднем дворе. Они играли в фризби и отлично проводили время, пока не раздался странный визг.

Оказалось, что маленький олененок пробегал мимо дома соседей и угодил в непреднамеренную ловушку. Юное животное застряло между домом и покосившемся забором. К счастью для дикого животного, его визг услышали два брата и сестра, которые с любопытством пришли на громкий звук.

Отдых молодых людей тут же превратился в спасательную операцию. Они аккуратно достали олененка. Один из парней держал животное, а другой помыл его, чтобы очистить. После водных процедур люди отпустили животное, которое резво ускакало в лес. Парни отделались легкими царапинами, однако, по всей видимости, такую доброту животное запомнит надолго. -0-