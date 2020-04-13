Девочка оставила любимую игрушку в отеле, но та отдохнула лучше хозяев - фото

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трогательной историей недавно поделилась в Facebook Эллисон Кайкендалл из США. Пост тут же стал вирусным и приобрел широкую популярность.

Мама с дочкой отправились на женский футбольный чемпионат и остановились в одном из местных отелей. Они прекрасно провели время, но когда уезжали, то забыли любимую игрушку дочки – песика Раф Рафа.

Пропажу обнаружили дома, и мама сразу связалась с работниками отеля, которые пообещали поискать собачку. Каково же было удивление Эллисон, когда к порогу ее дома доставили посылку, а внутри целого и невредимого Раф Рафа.

К посылке прилагались фото, которые доказали, что игрушечный песик провел время в отеле ничуть не хуже, чем его хозяева. Раф Раф успел помочь работникам гостиницы на ресепшене, поработать за компьютером, позагорать возле бассейна и поваляться на огромной кровати.

Ребенок рад, что ее любимая игрушка вернулась, а мама решила рассказать трогательную историю в Facebook, которой поделились более 52 тыс. человек. -0-