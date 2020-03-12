Парфюмеры выпустили духи с запахом нового автомобиля

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Британские парфюмеры создали духи, которые позволяют почувствовать запах нового элитного автомобиля.

Туалетная вода была разработана компанией из Соединенного Королевства. Представители компании рассказали, что новый аромат сочетает в себе нотки кожи и воска, который своей свежестью создают запах нового автомобиля.

Это не первый подобный эксперимент от мировых парфюмеров. Ранее одна из компаний выпустила запах болида "Формулы-1", а до этого компания из Германии создала аромат от популярного производителя авто. -0-