Стюардесса рассказала о самых нелепых попытках пассажиров попасть в бизнес-класс

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка по имени Эллиот Эстер много лет проработала стюардессой и теперь решила поделиться с изданием Daily Express самыми нелепыми отговорками пассажиров, которые заняли место в бизнес-классе.

Бортпроводница рассказала несколько историй, в которых ей удалось поймать нарушителей. По ее словам, такие люди действуют быстро и тихо, чтобы незаметно занять место в первом классе. Когда стюардессы их ловят, то чаще всего они придумывают нелепые отговорки.

В частности, девушке приходилось несколько раз сталкиваться с людьми, которые притворяются инвалидами, а также отправлять старушек, детей и туристов обратно в эконом, когда те убеждали стюардессу, что ошибись местом.

Эстер отметила, что самая изощренная отговорка в ее карьере принадлежит крайне ухоженному пассажиру в костюме на заказ. "Когда я спросила у него посадочный талон, он потребовал бокал шампанского. Каким-то образом он смог взглянуть на меня свысока, несмотря на то, что я стояла над ним, а затем добавил голосом Гэтсби: "Я что, выгляжу так, будто я должен сидеть с теми плебеями?"", - поделилась в разговоре стюардесса. -0-