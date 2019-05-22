Сын Памелы Андерсон стал звездой Instagram

22 мая, Минск/Корр. БЕЛТА/. Повзрослевший сын популярной американской актрисы Памелы Андерсон и барабанщика рок-группы Motley Crue Томми Ли поразил пользователей интернета. На его модельную внешность обратили внимание в Instagram-аккаунте.
22-летний Брэндон Томас Ли впечатлил фолловеров своей модельной внешностью. Парень стал настоящей грозой женских сердец.
Молодой человек строит модельную карьеру и часто появляется на людях вместе со знаменитой мамой на светских мероприятиях и вечеринках. Пользователи Instagram не смогли пройти мимо и оставили сотни восторженных комментариев. Девушки не могут сдержать своего восхищения, признаются Брэндону в любви и назначают свидания.
Напомним, Памела Андерсон была в браке с Томми Ли с 1995 по 1998 год, в 2000-м они вновь сошлись, но через некоторое время расстались окончательно. -0-
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