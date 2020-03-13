Трамп рассказал о своем способе защиты от коронавируса

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп рассказал, как можно защититься от коронавируса. Об этом пишет издание India Today.

Дональд Трамп считает, что одной из действенных мер для защиты от коронавируса может стать замена традиционных рукопожатий в пользу индийского приветствия "намасте".

Лидер США предложил использовать такой способ при общении с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром в Белом доме. Президент Трамп рассказал, что недавно был с визитом в Индии, и там никому не пожимал руки. "Это было легко, потому что они делают вот так", - сказал Дональд Трамп и продемонстрировал жест.

К слову, это не первый раз, когда высокопоставленные политики отказываются от рукопожатий на фоне новостей о коронавирусе. Так, например, президент Франции Эммануэль Макрон отказался пожимать руки при встрече и прощании на одном из мероприятий, а министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер не стал жать руку канцлеру Германии Ангеле Меркель. -0-