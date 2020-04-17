Вот это отожгла! - Семенович встряхнула Инстаграм новым видео

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Певица Анна Семенович решила поднять настроение поклонникам "зажигательным" видео в Инстаграм. Фолловеры ответили бурной реакцией и забросали артистку комментариями.

Видеоролик, где теледива исполняет "Катюшу", менее чем за сутки собрал более 60 тысяч лайков.

"Где у неё батарейки?", "Анна, Вы - это супер! Настроение, харизма и уйма позитива!", "Огонь", "Вот это отожгла!", "Веселушка, хохотушка, сплошной позитив", "Супер, танцуют все!", "Аня, ЖГИ!", - прокомментировали пост подписчики.

Нашлись и те, которые деликатно отметили, что Семенович сильно поправилась во время домашнего режима и попросили певицу держать себя в форме.-0-