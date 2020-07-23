В Республике Корея впервые родился детеныш гигантской панды

23 июля, Сеул /БЕЛТА - РЕНХАП/. В развлекательном парке Everland в городе Йонъин (Республика Корея) появился на свет первый в истории страны детеныш гигантской панды.

Малыш родился вечером 20 июля в результате естественного спаривания 7-летней Айбао и 9-летнего Лэбао, рассказали в администрации парка. Также там уточнили, что мама и малыш, который при рождении весил 197 г и имел рост 16,5 см, чувствуют себя хорошо, они находятся в специально оборудованном помещении парка, скрытом от посторонних глаз.

Фото РЕНХАП

Детеныш панды не будет представлен широкой публике до того момента, пока не разовьется его иммунная система. Все желающие смогут наблюдать за его ростом и развитием благодаря фото и видео, которые будут публиковаться на официальном сайте парка Everland и в соцсетях.

Известно, что гигантские панды редко размножаются в неволе, поэтому рождение малыша считается важным событием.

Айбао и Лэбао - единственная пара панд в Республике Корея. Они прибыли из Китая в 2016 году после того, как председатель КНР Си Цзиньпин согласился арендовать животных для совместных исследовательских целей. С того момента более 9,5 млн человек посетили парк Everland, чтобы увидеть пару панд.-0-