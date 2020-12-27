В Риге обнаружили гигантскую лису - фото

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Необычную скульптуру огромной чернобурой лисицы обнаружили на одной из улиц столицы Латвии.

На странице в Facebook студент Латвийской академии художеств Александр Мариноха показал фотографии своей новой работы, которая и впечатлила многих. Вместе с отцом и при поддержке общества защиты животных Dzīvnieku brīvība им удалось создать гигантскую скульптуру чернобурой лисицы.

Создается эффект, будто животное спускается по разрушенной лестнице, а сама скульптура выполнена из стекла, стали и пеньковых канатов. Арт-объект находится на улице Тургенева, 17 в Риге и простоит там до 2027 года. -0-