В Риме отреставрировали Святую лестницу, по которой шел Христос в день казни

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Риме после реставрации открывают Святую лестницу из дворца Понтия Пилата, по которой Иисус Христос в день казни поднимался к римскому правителю, сообщает Euronews .

Святая лестница будет открыта для свободного посещения до 9 июня.

Римская царица Елена привезла 28 мраморных ступеней этой лестницы в IV веке из Иерусалима. Лестница долгое время была закрыта деревянным настилом, под которым реставраторы обнаружили тысячи писем, фотографий и монет.

"С лестницы не снимали настил с 1950 года. Под ним был толстый слой пыли, а также много записок, монет и мелких предметов, оставленных паломниками", - рассказала реставратор Франческа Ченция.

Святая лестница является местом паломничества христиан со всего мира. Верующие поднимаются по лестнице на коленях и на каждой ступени читают молитвы, замаливая свои грехи.

Из-за особой святости этой реликвии верующие поднимаются по ней только на коленях, читая молитвы на каждой ступени, чтобы искупить свои прегрешения. Кроме лестницы реставрации подверглись также фрески, покрывающие стены вокруг.-0-