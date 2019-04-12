В Риме отреставрировали Святую лестницу, по которой шел Христос в день казни

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Риме после реставрации открывают Святую лестницу из дворца Понтия Пилата, по которой Иисус Христос в день казни поднимался к римскому правителю, сообщает
Святая лестница будет открыта для свободного посещения до 9 июня.
Римская царица Елена привезла 28 мраморных ступеней этой лестницы в IV веке из Иерусалима. Лестница долгое время была закрыта деревянным настилом, под которым реставраторы обнаружили тысячи писем, фотографий и монет.
"С лестницы не снимали настил с 1950 года. Под ним был толстый слой пыли, а также много записок, монет и мелких предметов, оставленных паломниками", - рассказала реставратор Франческа Ченция.
Святая лестница является местом паломничества христиан со всего мира. Верующие поднимаются по лестнице на коленях и на каждой ступени читают молитвы, замаливая свои грехи.
Из-за особой святости этой реликвии верующие поднимаются по ней только на коленях, читая молитвы на каждой ступени, чтобы искупить свои прегрешения. Кроме лестницы реставрации подверглись также фрески, покрывающие стены вокруг.-0-
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