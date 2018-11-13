В России iPhone XS купили за ванну копеек

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В России покупателю удалось купить новый iPhone XS за копейки: шутник вместе с друзьями принес в магазин техники целую ванную мелочи. Фото было размещено в соцсети Facebook.
Оказалось, что монет в ванне достаточно, чтобы приобрести дорогой гаджет.
"Что такое клиентоориентированность? Это когда покупатель решил хайпануть и принес ванну мелочи для покупки айфона, а продавец спокойно и терпеливо эту ванну сел пересчитывать", - написала в соцсети Facebook москвичка Людмила Семушина, которая стала очевидцем события.
После пересчета оказалось, что необычный покупатель накопил 100 тыс. российских рублей (около $1,5 тыс.) монетами.-0-
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