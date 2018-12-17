В России нашли 58-комнатную квартиру

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Московском районе Санкт-Петербурга на продажу выставлена доля в 58-комнатной квартире. Об этом в своем Facebook написал риелтор, работающий на петербургском рынке недвижимости.

58-комнатное жилье - бывшее общежитие, которое после приватизации стало квартирой в долевой собственности. В квартире одна 50-метровая кухня на всех жильцов, санузлы - один на четыре комнаты.

На продажу выставлены две комнаты из 58, их площадь - 40 кв. м.

Недвижимость владелец доли оценил в 3 миллиона рублей.-0-