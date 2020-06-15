В России остановили целое шоссе, чтобы помочь утятам перейти улицу – видео

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина ехал по Пулковскому шоссе в Санкт-Петербурге, когда заметил странное шевеление травы рядом с бордюром.

Он сразу включил камеру, когда из-за куста показалась утка и несколько утят. Птички уже собирались прыгнуть под колеса машин, однако автор ролика остановил свой автомобиль, что сделали и остальные участники движения.

На помощь к парню пришли две девушки, которые хлопками помогли направить утку с утятами на обратную сторону шоссе. Птицы быстро перебежали трассу, а все автолюбители смогли дальше отправиться по своим делам. -0-