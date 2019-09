В России песня Queen "Богемская рапсодия" вошла в список рекомендуемой для изучения старшеклассниками музыки

13 сентября, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Музыкальная композиция "Богемская рапсодия" Queen вошла в специальный список произведений, рекомендуемых к изучению в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта "Культурный норматив школьника", сообщается в методических рекомендациях по реализации проекта, размещенных на сайте Министерства культуры РФ.

Для школьников будет утвержден специальный список произведений, рекомендуемых к изучению, по семи направлениям: литература, изобразительное искусство, архитектура, народная культура, музыка, театр и кинематограф. Целью проекта является определение произведений, которые считаются лучшими образцами отечественной и мировой культуры. Из представленных перечней школьники самостоятельно будут выбирать наиболее интересные им произведения в зависимости от стиля, жанра, эпохи. Содержание норматива определено количеством посещений учреждений культуры, освоенных произведений и компетенциями.

"В рекомендуемый перечень произведений для 9-11-х классов по направлению "Зарубежная музыка" вошла композиция группы Queen "Bohemian rhapsody", - говорится в материале. Также в список попали Nirvana с песней "Smells like teen spirit", Pink Floyd с композицией "Money", The Beatles с "All you need is love" и ABBA с "Dancing queen".-0-