В России публично продают космический аппарат "Союз"

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская компания "Главкосмос", которая является дочерней структурой "Роскосмоса", выставила на открытые торги капсулу космического корабля "Союз МС-08". Об этом говорится на сайте организации.

В пресс-службе уточнили, что на этом летательном аппарате в 2018 году с орбиты вернулся экипаж Международной космической станции (МКС). В "Главкосмосе" считают, что подобный лот идеально подойдет в качестве экспоната для музеев мировой космонавтики.

Цена публичной продажи "Союза" не называется, так как является предметом коммерческих переговоров. Директор "Главкосмоса", в свою очередь, подчеркнул, что капсулу, после приобретения, могут доставить за рубеж или изготовить необходимый стенд с подсветкой. -0-