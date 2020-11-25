В России выпустят монеты с Чебурашкой и крокодилом Геной

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центробанк РФ в скором времени выпустит серию памятных монет, на которых будут изображены знаменитые советские мультгерои, об этом говорится на сайте Банка России.

В частности, в обращение поступят 850 тысяч монет из недрагоценого металла номиналом 25 рублей, а также 150 тысяч экземпляров с цветным покрытием. Помимо всего прочего, семь тысяч монет будут выполнены из серебра с разноцветным реверсом, а их номинал составит три рубля.

На каждой монете с одной стороны будут изображены Гена и Чебурашка на фоне вокзала, а на противоположной - герб России. -0-