В Санкт-Петербурге пошел красивый дождь из искр

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Камеры наружного видеонаблюдения в Северной столице России записали уникальные "осадки". Кадры разместили на YouTube.

Инцидент произошел 19 мая на одной из улиц города. Судя по видео, во время грозы молния ударила в здание и задела, возможно, провода.

После этого прямо на тротуар, где были пешеходы, пошел красивый дождь из искр. К счастью, никто не пострадал, а вот пользователи отметили, что момент действительно эпичный. К слову, ранее в Санкт-Петербурге молния ударила прямо в шпиль Исаакиевского собора и попала на видео. -0-

Впечатляющий удар молнии в купол Исаакиевского собора попал на видео Блогер смог запечатлеть на видео впечатляющий удар молнии, который угодил прямо в верхушку купола Исаакиевского собора.