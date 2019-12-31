В Санкт-Петербурге зажглась самая большая в Европе новогодняя елка-небоскреб

Фото Sanktpeterburgol
31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Санкт-Петербурге зажглась самая большая для всей Европы новогодняя елка высотой с 87-этажный дом, и видно ее из любой точки города города, передает телеканал
Роль елки исполняет небоскреб "Лахта-центр", который с помощью подсветки на время праздников стал зеленым. Софиты создают иллюзию длинных гирлянд, украшающих здание.
"Елка" отвечает экологическим стандартам – для освещения используются экономные светоотражающие элементы.
462-метровый небоскреб строили шесть лет. Здание органично вписалось в архитектуру города и уже стало символом города на Неве.-0-