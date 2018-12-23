В Саудовской Аравии впервые будут работать женщины-пожарные

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Впервые в истории в Саудовской Аравии появились женщины-сертифицированные пожарные. Они будут работать в пожарной службе крупнейшей местной нефтяной компании Saudi Aramco, сообщает МИР 24.

Две девушки прошли полный курс подготовки в компании, получили сертификаты и могут работать пожарными по стандартам Саудовской Аравии. Одна из них – выпускница Университета Миссури в США, а вторая – Университета Шарджи в ОАЭ.

В этом году женщинам впервые в Саудовской Аравии разрешили получать водительские удостоверения и работать водителями такси.-0-