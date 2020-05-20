В семье из Франции родились шестерняшки

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Невероятно редкое событие произошло в городе Страсбург во Франции. У пары родились сразу шесть детей: пять девочек и один мальчик, сообщает Les Dernieres Nouvelles d'Alsace (DNA).

Малыши родились на 24-й недели беременности, поэтому медики приняли решение перевести их в отделении реанимации и интенсивной терапии. Вес новорожденных от 630 до 730 грамм. Роды проводились с помощью кесарева сечения, поэтому врачи следят за здоровьем детей и мамы.

Последний раз подобное событие наблюдалось во Франции в январе 1989 года. Рождение сразу шести детей - редкое явление, которое, по статистике, происходит один раз на пять миллиардов случаев. -0-