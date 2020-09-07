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Калейдоскоп
07 сентября 2020, 15:20

В сети бурно обсуждают яркий макияж Наташи Королевой

Наташа Королева. Фото из Instagram
Наташа Королева. Фото из Instagram

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Певица Наташа Королева сделала для себя необычный макияж и результатом поделилась в Instagram.

Артистка предстала перед камерой с ярким мейкапом, который выгодно подчеркнул ее черты лица и выделил губы звезды. Разумеется, такое необычное преображение Наташи Королевой не осталось без внимания поклонников.

Многие отметили, что в таком образе певица выглядит гораздо моложе, однако не всем пришлось по вкусу преображение знаменитости. Фанаты в комментариях заподозрили Наташу Королеву в увеличении губ, однако эта информация никак не подтвердилась. "Увеличила губы, что ли?", "О, новые губы", "Не пойму, губы забацала? Не, раньше лучше было", - написали фолловеры под постом. -0-

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