В сети бурно обсуждают яркий макияж Наташи Королевой

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Певица Наташа Королева сделала для себя необычный макияж и результатом поделилась в Instagram.

Артистка предстала перед камерой с ярким мейкапом, который выгодно подчеркнул ее черты лица и выделил губы звезды. Разумеется, такое необычное преображение Наташи Королевой не осталось без внимания поклонников.

Многие отметили, что в таком образе певица выглядит гораздо моложе, однако не всем пришлось по вкусу преображение знаменитости. Фанаты в комментариях заподозрили Наташу Королеву в увеличении губ, однако эта информация никак не подтвердилась. "Увеличила губы, что ли?", "О, новые губы", "Не пойму, губы забацала? Не, раньше лучше было", - написали фолловеры под постом. -0-