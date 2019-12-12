В сети между дочерью Анастасии Стоцкой и Филиппом Киркоровым нашли сходство

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Юзеры сети уже много раз заявляли о том, что дети Анастасии Стоцкой - точные копии Филиппа Киркорова.

Новый снимок в Instagram-аккаунте Анастасии Стоцкой только укрепил их подозрения. Звезда поделилась с интернетом фтографией своей маленькой дочери и пользователи тут же нашли сходство с Филиппом Киркоровым.

В комментариях к посту разгорелся нешуточный спор, что, в свою очередь, только подогрело интерес людей. Другие, напротив, отметили, какая девочка красавица и милая.

Анастасия Слуцкая выступала давно дуэтом с Филиппом Киркоровым, а знакомы артисты много лет. Ранее знаменитость появилась со своими детьми на новогоднем празднике, где присутствовали наследники Филиппа Киркорова. На фото после мероприятия пользователи интернета сравнили сына Стоцкой с младшим ребенком Киркорова и нашли сходства.