В сети назвали идеальный способ для варки яиц

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В сети рассказали об одном простом правиле, которое стоит соблюдать при варке яиц. Об этом сообщает издание Sohu.

Лайфхак позволяет приготовить идеальное яйцо, скорлупа у которого сама легко очищается. Для этого рекомендуют яйца на 10 минут опустить в холодную воду, после приступить к варке, а затем еще раз поместить их в холодную воду.

Согласно эксперименту, проведенному изданием, после такого способа приготовления яйца не портятся и не теряют свой вкус, а очистка их от скорлупы превращается в настоящее удовольствие. -0-