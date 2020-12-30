В сети не узнали Лайму Вайкуле, которая стала копией Аллы Пугачевой

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитая певица Лайма Вайкуле опубликовала в Instagram новый пост, поздравив всех с наступающим новым годом, однако все пошло не так. .

Артистку запечатлели рядом с украшенной елкой, а звезда примерила стильный наряд и очки, однако мола кому удалось с первого раза определить героиню снимка. Лайма Вайкуле выбрала для себя совсем нетипичный стиль, чем и поставила в тупик многих юзеров сети.

Другие пользователи заметили поразительное сходство певицы с Аллой Пугачевой, о чем поспешили рассказать в комментариях. Многие отметили и молодой вид Лаймы Вайкуле, что также удостоилось внимания. Впрочем, это не помешало посту собрать десятки тысяч лайков и просмотров. -0-