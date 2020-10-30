В сети обсуждают снимок "летающего тарантула", однако правда оказалась милой

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пользователи социальных сетей наткнулись на фотографию странного существа, которое перепугало людей. Они уже решили, что природа подготовила очередной сюрприз в 2020 году, однако правда оказалась не такой уж и страшной.

В Instagram загрузили кадр мохнатого существа с огромными крыльями. Разумеется, люди быстро начали обсуждать создание и дали ему название "летающий тарантул". Они решили что это паук и перепугались не на шутку, однако ситуацию прояснили эксперты.

Как выяснилось, "летающим тарантулом" оказалась безобидная бабочка сатурния полифем (Antheraea Polyphemus). У нее есть большие крылья с пятнами в виде глаз, а в длину она может достигать 15 сантиметров. -0-