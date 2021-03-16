В сети обсуждают звук, который слышат только люди до 25 лет (Видео)

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно в TikTokзавирусилось новое интересное видео, которое вызывает восторг у миллионов пользователей.

Один из юзеров выложил ролик и предложил людям провести небольшой эксперимент. Автор заверил пользователей, что звук, который представлен на записи, услышат только люди до 25 лет, но никак не старшее поколение. Это, разумеется, вызвало небывалый ажиотаж и люди бросились проверять загадочное утверждение.

Удивительно, но во многих аккаунтах соцсети, которые никак не связаны друг с другом, нашли подтверждение ролику. На нескольких кадрах молодые люди и их родственники более старшего поколения проверяют видео на себе. Результат поражает: пока юные участники эксперимента затыкают уши, взрослые ничего не слышат. Разумеется, пост приобрел небывалую популярность, а на просторах TikTok продолжают обсуждать звук, который слышат только люди до 25 лет. -0-