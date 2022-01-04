В сети появились новые фото деревни в Румынии, которую затопило ядовитыми водами

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Издание Daily Mail показало в сети несколько новых снимков, сделанных в румынской деревне Джаманы.

Это поселение было затоплено в 70-х годах прошлого века, когда в районе начали добывать медь. За несколько десятков лет уровень воды значительно поднялся, а теперь с помощью беспилотника удалось сделать впечатляющие кадры. На фото отчетливо видно, что вся деревня ушла под ядовитые воды, из-под которых виднеется только шпиль церкви.

В 1970-х годах неподалеку от деревни Джаманы принялись создавать рудники, чтобы добывать медь. Место добычи должно было стать крупнейшим в Европе, поэтому с мнением местных жителей никто не считался. В результате деревня оказалась заброшенной, а год спустя ее начали затапливать токсичные отходы от рудника. Известно, что в воде может содержаться цианид, обладающий высокой токсичностью, однако спустя более чем 40 лет румынские власти так и не приняли никаких мер по ликвидации этого резервуара.-0-

Фото DailyMail