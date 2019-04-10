В сети появился новый трейлер фильма "Король Лев"

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В сети появился трейлер киноадаптации знаменитого мультфильма "Король Лев". Видео было размещено на официальном
В отличие от тизера, который появился ранее, в данном ролике можно заметить не только Симбу, Муфасу и Шрама, но также Тимона и Пумбу, которые станут верными друзьями и спутниками будущего царя зверей.
Все персонажи будут показаны в фотореалистичной 3D-графике. Режиссером фильма выступил Джон Фавро, который ранее снимал подобную адаптацию по мультфильму "Книга джунглей".
Оригинальный мультфильм "Король Лев" вышел в 1994 году. Он получил два "Оскара", три "Золотых глобуса" и стал классикой мировой анимации. Новая версия мультфильма должна появиться в российском прокате 18 июля 2019 года.-0-
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