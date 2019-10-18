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18 октября 2019, 22:59

В сети появился новый трейлер фильма "Терминатор: Темные судьбы"

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На официальном канале Paramount Pictures в YouTube появился новый трейлер фантастического экшена "Терминатор: Темные судьбы". Заключительную часть трилогии снял кинорежиссер Тим Миллер. Главные роли исполнили Арнольд Шварценеггер, Линда Хэмилтон, Маккензи Дэвис, Диего Бонета.

Действие шестого фильма о Терминаторе происходит через 27 лет после событий, отображенных в киноленте "Терминатор 2: Судный день" - в 2022 году. Человечество дорого заплатило за технический прогресс, поставив под угрозу свое выживание.

По сюжету, Сара Коннор (Хэмильтон) вернулась и, собрав группу агентов, готовится к схватке с Т-1000. Героине помогает "старенький" киборг T-800 (Шварцнеггер). Вместе им нужно будет спасти девушку - Даниеллу (Наталия Рейес) - от заново модифицированного жидкого киборга из будущего.-0-

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