В сети появился новый трейлер фильма "Терминатор: Темные судьбы"

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На официальном канале Paramount Pictures в YouTube появился новый трейлер фантастического экшена "Терминатор: Темные судьбы". Заключительную часть трилогии снял кинорежиссер Тим Миллер. Главные роли исполнили Арнольд Шварценеггер, Линда Хэмилтон, Маккензи Дэвис, Диего Бонета.
Действие шестого фильма о Терминаторе происходит через 27 лет после событий, отображенных в киноленте "Терминатор 2: Судный день" - в 2022 году. Человечество дорого заплатило за технический прогресс, поставив под угрозу свое выживание.
По сюжету, Сара Коннор (Хэмильтон) вернулась и, собрав группу агентов, готовится к схватке с Т-1000. Героине помогает "старенький" киборг T-800 (Шварцнеггер). Вместе им нужно будет спасти девушку - Даниеллу (Наталия Рейес) - от заново модифицированного жидкого киборга из будущего.-0-