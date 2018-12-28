В сети появился трейлер фильма "Черное зеркало: Брандашмыг"

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сервис Netflix опубликовал на своем YouTube-канале трейлер к фильму "Черное зеркало: Брандашмыг".
В описании к трейлеру говорится, что действие фильма происходит в 1984 году. Программист – главный герой картины - разрабатывает игру по фэнтези-роману, но в процессе границы между видеоигрой и реальностью начинают стираться.-0-
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