В сети появился трейлер российского комикса "Майор Гром"

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На канале Bubble Comics в YouTube появился трехминутный трейлер фильма, снятого по мотивам российского комикса "Майор Гром".

Ролик был представлен эксклюзивно для Comic Con Russia. Главным героем будущей экранизации "долгожданного российского комикса" станет майор полиции Игорь Гром.

Он добросовестно выполняет свою работу, высоко ценится начальством, но методы его расследований далеки от идеальных. В будущем фильме ему предстоит сразиться со злодеем, который называет себя "Чумной Доктор". Антагонист намерен искоренить в городе "чуму беззакония", применяя для этого огнеметы и насилие.

Режиссером картины выступает Олег Трофим, в ролях играют Тихон Жизневский, Любовь Аксенова, Алексей Маклаков и другие актеры. Премьера намечена на весну 2021 года. -0-