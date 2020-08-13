В сети показали идеальный способ очистки контейнеров после жирной еды - видео

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка в TikTok решила помочь пользователям и продемонстрировала лайфхак, который пригодится многим хозяйкам. Ролик она загрузила в соцсеть.

Пользовательница показала очень простой и действенный способ очистки контейнеров после жирной еды. В кадре она демонстрирует тару, где раньше была жирная еда. Для его очистки девушка взяла средство для мытья посуды, после залила внутрь теплой воды и добавила кусочек бумажного полотенца.

Затем лайфхакерша закрыла крышку и потрясла контейнер около минуты. Удивительно, но этот способ оказался очень действенным и контейнер стал идеально чистым. Многие пользователи не поверили в лайфхак и решили удостовериться своими глазами. Позже они подтвердили, что способ действительно работает, а также отметили, что возьмут его себе на вооружение. -0-