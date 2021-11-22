В сети показали первый трейлер грядущего перезапуска "Ну, погоди!" (Видео)

Скриншот из видео
22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Киностудия "Союзмультфильм" на днях разместила на YouTube новый трейлер будущего сериала "Ну, погоди!".
Грядущий проект получил подзаголовок "Каникулы" и, по всей видимости, расскажет о летних приключениях волка и зайца. Кроме этого, по словам авторов, поменяются вредные привычки первого: волк больше не будет курить в кадре, а его главным увлечением станут компьютерные игры.
Иллюстраторы "Союзмультфильма" серьезно переделали полюбившихся героев, а также добавили несколько новых персонажей. Премьера запланирована на декабрь этого года. -0-