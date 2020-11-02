В сети показали питомцев, которые едва не довели своих хозяев до сердечного приступа (Фото)

Фото Reddit
2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Домашние любимцы могут вести себя совершенно разно, однако бывают случаи, когда они сводят своих хозяев с ума.
What about this? pic.twitter.com/39NC5UtlxO— Ceren (@CerenGookce) October 7, 2020
Это может быть от большой любви и безграничной поддержки со стороны зверей, однако некоторых людей их домашние любимцы едва не довели до сердечного приступа. К счастью, пользователи успели сфотографировать пушистков и поделились забавными кадрами в сети.
Фотографии животных быстро набрали популярность в сети, а юзеры, сами того не ожидая, запустили новый тред. -0-
Фото Reddit