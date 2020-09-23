В сети показали простой лайфхак избежать запотевания очков при ношении защитной маски - видео

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Британская телеведущая Нэнси Биртвистл опубликовала в Instagram видео, где продемонстрировала действенный и не затратный способ, чтобы избежать запотевания линз в очках.

Для этого женщина предложила всем, кто страдает от такой проблемы, взять моющее средство, не содержащие агрессивные химикаты. После девушка совсем немного капает его на линзу и обработывает поверхность стекол в очках. Затем она вытерла остатки средства и продемонстрировала результат.

Это сработало, а чтобы все желающие увидели наглядный эффект - она надела на лицо маску, а после очки, где было обработано только одно стекло. Результат восхитил юзеров, которые отметили, что возьмут простой лайфхак к себе на вооружение. -0-