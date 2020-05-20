В сети показали простой способ выдавить лимонный сок без косточек и беспорядка

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пользовательница TikTok показала своим фолловерам простой, но действенный лайфхак, который пришелся по вкусу юзерам соцсетей.

Девушка решила продемонстрировать подписчикам, как можно выдавить лимонный сок, избежав ненужных косточек и не принося на кухню хаос. Для этого она взяла шампур и аккуратно с одной стороны проткнула лимон. Образовалось отверстие, через которое, при нажатии, пойдет лимонный сок без косточек и мякоти.

Пользователи соцсети также обнаружили, что при таком способе в емкости получается гораздо больше сока, чем при простом ручном выдавливании. Также многие, кто увидел кадры, решили провернуть тоже самое с апельсином, однако позже признались, что у них ничего не вышло.-0-