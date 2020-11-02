В сети показали простой способ заменить чистящее средство во время стирки - видео

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка по имени Жозефина Беккер показала в Instagram простой и экологичный способ заменить стиральный порошок во время стирки.

Лайфхак довольно прост, однако потребует немного времени. Девушка продемонстрировала средство, которая поможет сделать воду в машине пенной. Для этого она взяла обычные каштаны. Затем блогерша нарезала их и поместила в банку с водой под крышку.

Этот мыльный раствор настаивался сутки. После этого Жозефина процедила содержимое банки и добавила "мыльную воду" в стиральную машину. Этот способ оказался экологически чистым и действенным, а многие юзеры поблагодарили блогершу за лайфхак. -0-