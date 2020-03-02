В сети показали универсальный способ успокоить любого младенца - видео

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Один из пользователей Twitter поделился с юзерами сети универсальным способом, который позволяет успокоить любого младенца.

Разумеется, мужчина решил не рассказывать, а показать лайфхак для молодых родителей. Роликом он поделился изначально в Facebook, но широкую популярность кадры приобрели в Twitter.

На видео мужчина держит на руках малыша, который громко кричит и никак не может успокоиться. Тогда молодой отец идет на хитрость и включает ребенку песню южнокорейского музыканта Чимина. Удивительно, но ангельский голос певца срабатывает, и младенец затихает в тот же час, с удивлением смотря на папу.

OMG SOMEBODY POSTED THIS ON FACEBOOK THIS IS SO ADORABLE pic.twitter.com/JnOpsslMlz — Pogpung⁷ (@_ukae) February 28, 2020

В комментариях к записи многие пользователи Twitter стали делиться своими историями, когда песня певца из Южной Кореи помогла им с криком маленьких детей.

Песни Чимина благоприятно влияют на младенцев, что доказывают сотни случаев. Одна девушка в Twitter написала, что во время долгой поездки южнокорейский музыкант помог успокоить ее маленькую племянницу, а другой пользователь отметил, что песни Чимина оказались незаменимы при посиделках с семьей.

Впрочем, нашлись и те, кто отметил, что музыка знаменитости из Южной Кореи действует и на собак. Девушка рассказала, что когда ее пес начинает баловаться, то она включает музыку Чимина и он успокаивается.-0-